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The Panther-Lair Post-Game: Another tough loss

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost to Syracuse 28-13 at Yankee Stadium on Saturday in another tough defeat this season. After the game, we went live to talk about the loss and what it means for the Panthers going forward.

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