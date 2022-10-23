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The Panther-Lair Post-Game: A brutal loss at Louisville

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost at Louisville on Saturday night behind a struggling performance from the Panthers' offense. After the game, we went live to talk about the loss and where Pitt goes from here.

The Panther-Lair Post-Game is recorded live on the Panther-Lair.com YouTube channel after every Pitt game. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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