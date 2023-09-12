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The Morning Pitt: Will Pitt make a change at quarterback?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After a 10-of-32 performance in Saturday's loss to Cincinnati, could Pitt be looking at replacing quarterback Phil Jurkovec? We're looking at Pat Narduzzi's options - and the likelihood that he uses them - on today's Morning Pitt.

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