News More News
{{ timeAgo('2022-10-25 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt: Will Narduzzi ever bench a QB?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt quarterback Kedon Slovis struggled in the Panthers' loss at Louisville on Saturday, but Pat Narduzzi didn't make a change, which begs the question: Will the Pitt head coach ever bench a quarterback? On today's Morning Pitt, we're looking at the logic behind Narduzzi's decision - or lack thereof - as well as his history with quarterbacks plus the latest two-deep and what happened in the Coastal Division over the weekend.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}