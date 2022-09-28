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The Morning Pitt: Will Capel's new approach work?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As Jeff Capel gets set for Year Five, the Pitt men's basketball coach is trying something new. On today's Morning Pitt, we're looking at Capel's approach for this season and trying to answer the biggest question: Will it work?

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