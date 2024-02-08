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The Morning Pitt: Why the Kade Bell hire is so important for Pat Narduzzi

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After hearing Kade Bell and Pat Narduzzi speak to the media on Wednesday, one thing is abundantly clear: this hire is a huge one for Pitt's head coach. We're talking about why on today's Morning Pitt.

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