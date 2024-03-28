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The Morning Pitt: Why is Pitt relying on so many transfers on offense?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

While Pitt's defense is experiencing a youth movement, the same can't be said for the offense. On today's Morning Pitt, we're looking at the potential two-deep on offense and why so many transfers are part of it.

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