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The Morning Pitt: Why is Narduzzi so angry? Plus, the two-deep and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're recapping Pat Narduzzi's Monday press conference, which saw the Panthers' head coach using some strong language to describe his team's season-opening win over West Virginia. Plus, we're looking at the one change made to the depth chart, the defensive rotation - or lack thereof - and a lot more.

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