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The Morning Pitt: Who's got the hype?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is in the final week of training camp, and today we're talking about hype trains. Who's getting the most hype in camp? We've got five players (give or take a few) who have been getting talked about a lot.

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