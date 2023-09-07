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The Morning Pitt: Who are the top 10 recruits in the WPIAL?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We're talking recruiting on today's Morning Pitt, as Karlo Zovko joins us to break down the top 10 prospects in the WPIAL class of 2024. Which Pitt commits made the list? Check it out here.

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