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The Morning Pitt: Which freshmen will play?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has a big freshman class on the roster entering training camp next week, but how many of those first-year players will get on the field in 2023? On today's Morning Pitt, we're breaking down the top five candidates to burn their redshirts.

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