Advertisement
News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: Where things stand after two more transfers

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt saw two more players go into the transfer portal on Monday, and while they weren't top contributors, there's plenty to discuss about their departures. We're breaking it down on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement