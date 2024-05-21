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The Morning Pitt: Where's the buzz for football recruiting?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got a football commitment this past weekend, and while it was overshadowed by basketball news, it seems like football recruiting isn't quite as buzzworthy as it used to be. Why is that? We're looking at the situation on today's Morning Pitt.

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