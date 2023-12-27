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The Morning Pitt: Where does Pitt stand with scholarships?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After all the recruits and transfers are signed, where does Pitt stand with scholarships heading into 2024? We're breaking down the numbers on today's Morning Pitt.

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