News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: Where does Pitt go from here?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is 1-3 and staring down a pretty tough remaining schedule of eight games. What's next for the Panthers? And what can they do to right the ship? We've got a few suggestions on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}