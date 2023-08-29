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The Morning Pitt: What surprises were on the two-deep?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's first two-deep of 2023 is out, and we're breaking down all the surprises - from freshmen to offensive line injuries and more.

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