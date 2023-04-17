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The Morning Pitt: What stood out on offense in the spring game?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's offense found the end zone three times in the Blue-Gold Game, and today we're looking at the standout players, the key takeaways and the most important play anyone on offense made at Acrisure Stadium.

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