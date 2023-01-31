News More News
{{ timeAgo('2023-01-31 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: What stands out in the 2023 schedule?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's 2023 schedule is out, and on today's Morning Pitt, we're talking about how the Panthers' 12 games are lined up. From a daunting September to some tough road trips and an unfortunate home finale, we're covering all angles of the schedule today.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}