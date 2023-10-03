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The Morning Pitt: What's the most realistic change Pitt can make?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In the midst of a four-game losing streak, there are a lot of changes Pitt can make to right the ship. But what's the most realistic change that can have the biggest impact - both in the short term and the long term? We're looking at the top option on today's Morning Pitt.

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