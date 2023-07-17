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The Morning Pitt: What's the best position of the Narduzzi era?

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi has produced some top players at Pitt, but what positions have been the Panthers' best in the last eight seasons? On today's Morning Pitt, we're ranking the top five positions of the Narduzzi era.

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