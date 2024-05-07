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The Morning Pitt: What's next for Pitt in the portal?
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Now that Adou Thiero is off the table, what's next for Pitt in the transfer portal? We're looking at the options Jeff Capel has on today's Morning Pitt.
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