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The Morning Pitt: What's next for Pitt in the portal?

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Now that Adou Thiero is off the table, what's next for Pitt in the transfer portal? We're looking at the options Jeff Capel has on today's Morning Pitt.

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