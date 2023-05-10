News More News
{{ timeAgo('2023-05-10 06:00:00 -0500') }} basketball Edit

The Morning Pitt: What's next for Pitt in the portal?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt missed on one of its top remaining targets from the transfer portal on Tuesday, so on today's Morning Pitt, we're talking about where Jeff Capel and company will go from here. What needs do the Panthers have? Do they have any needs at all? All that and more on the Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}