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The Morning Pitt: What's next for Capel?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After two more transfer targets came off the board this week, what's the next move for Jeff Capel? We're looking at transfer possibilities and more with the Pitt basketball roster on today's Morning Pitt.

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