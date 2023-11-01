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The Morning Pitt: What Pitt needs to focus on in the final four games

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With four games left and the chances of making a bowl pretty slim, what can Pitt focus on over the rest of the season? On today's Morning Pitt, we've got some key elements the coaches should be emphasizing in November.

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