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The Morning Pitt: What Narduzzi got with the three new hires

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi filled out his coaching staff this week with three hires, and on today's Morning Pitt, we're breaking down the new coaches, what they bring to the Panthers and what Narduzzi was looking for.

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