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The Morning Pitt: What makes this Pitt team likable?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is getting set for a big game at North Carolina tonight, but before that one tips off, we're asking a question on today's Morning Pitt:

What makes this year's Pitt team likable?

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