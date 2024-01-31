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The Morning Pitt: What is Pitt doing in Colorado?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's coaches have been covering a lot of ground recruiting this spring - even going as far as Colorado, California and Texas. What is the staff doing way out there? We're talking Pitt recruiting on today's Morning Pitt.

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