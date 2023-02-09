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The Morning Pitt: What impact will the super seniors have?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt entered the 2022 season with 20 players who could return in 2023 as super seniors. All 20 have made their decisions, and today we're breaking them all down: what they chose and what impact those decisions will have on the 2023 season.

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