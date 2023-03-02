News More News
{{ timeAgo('2023-03-02 06:11:34 -0600') }} basketball Edit

The Morning Pitt: What happened in South Bend?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What happened in Pitt's loss at Notre Dame Wednesday night? We're breaking down that game and looking at what's ahead for the Panthers on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}