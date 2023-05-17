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The Morning Pitt: What does Pitt's conference future look like?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Conference realignment talk is heating up this week - what does it mean for Pitt? On today's Morning Pitt, we're talking about the future of Pitt, the ACC, college football and more.

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