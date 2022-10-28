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The Morning Pitt: What does Pitt need to do to win at UNC?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has a huge game - a desperation game - against North Carolina on Saturday night in Chapel Hill. What do the Panthers need to do to get a win against the Tar Heels? We're talking about the game from all angles on today's episode of the Morning Pitt.

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