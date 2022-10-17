News More News
{{ timeAgo('2022-10-17 06:00:12 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt: What does Pitt need to do in the second half?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is coming out of the off week staring down a six-game stretch that will determine the success of the season. What do the Panthers need to do in the second half? We're looking at five key points of focus for Pat Narduzzi and company - and what to expect from the next six games.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}