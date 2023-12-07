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The Morning Pitt: What does Pitt need from the portal?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With the transfer portal in full swing, what are Pitt's biggest needs? We're breaking down what the coaches should be looking for in the portal this offseason.

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