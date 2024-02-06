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The Morning Pitt: What does Partridge's departure mean for Pitt?

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt defensive line coach Charlie Partridge is leaving the Panthers for the NFL. What does it mean for Pitt? We're talking about Partridge's departure from a lot of angle on today's Morning Pitt.

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