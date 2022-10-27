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The Morning Pitt: What does Narduzzi want Pitt's offense to be?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There are a lot of questions facing Pitt's offense right now, and on today's Morning Pitt, we're tackling what might be the biggest one: What does Pat Narduzzi want the Panthers to be on offense?

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