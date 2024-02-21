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The Morning Pitt: What do we make of Pitt's new staff?

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi's staff is set for 2024, so today we're asking: What do we make of the six new hires?

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