News More News
ago basketball Edit

The Morning Pitt: What did we learn from the Spain trip?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is headed home from its foreign tour, and after two games in Spain, what did we learn about the Panthers? We're breaking down the highlights from a very interesting trip overseas on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}