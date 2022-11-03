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The Morning Pitt: What did we learn from the exhibition games?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The Pitt basketball team won its second and final exhibition game Wednesday night, so with the regular-season opener coming on Monday, we're talking about what we learned from the Panthers' two preseason games. Can they keep shooting like this? Do they need to? And what might the rotation look like?

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