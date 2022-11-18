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{{ timeAgo('2022-11-18 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: What are the keys to beating Duke?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt will close the 2022 home schedule with a noon kickoff against Duke tomorrow. What do the Panthers need to do to beat the Blue Devils? Plus, what happened in Pitt basketball's loss to VCU Thursday night and what other games will we be watching in the Coastal Division this weekend?

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