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{{ timeAgo('2022-12-09 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: What are Pitt's portal priorities?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The transfer portal is packed with players, and Pitt is looking hard at a lot of them. What positions is the coaching staff prioritizing this year? Where do the Panthers need the most help? And which players are they going after the hardest? We're breaking it all down on today's Morning Pitt.

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