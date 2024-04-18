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The Morning Pitt: What are Pitt's net gains in the portal?
Chris Peak
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Panther-lair
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How many players has Pitt lost to the transfer portal this offseason? How many have the Panthers gained? On today's Morning Pitt, we're taking stock of Pitt's additions and subtractions from the portal.
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