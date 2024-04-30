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The Morning Pitt: Two recruiting classes that are hurting Pitt right now

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As Pitt's transfer list grows, there's a problematic trend also growing: the numbers from two recruiting classes that are important for this year's roster are dwindling. On today's Morning Pitt, we're looking at the situation and how it impacts the 2024 roster.

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