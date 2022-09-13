News More News
{{ timeAgo('2022-09-13 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt: Two-deep changes, QBs and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's latest two-deep is out and we're breaking down the changes plus looking at the Panthers' quarterback situation and what happened around the ACC Coastal Division over the weekend on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to the Panther-Lair.com YouTube channel to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}