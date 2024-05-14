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The Morning Pitt: Two commitments in one day

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt had a big Monday with two new commitments joining the recruiting class of 2025. On today's Morning Pitt, we're talking about what the two newest commits mean for the Panthers and how they fit.

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