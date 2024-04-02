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The Morning Pitt: Three thoughts on Pitt and the portal
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
As the Pitt coaches work to add pieces from the transfer portal, we've got a few thoughts on the players they're targeting, the priorities in the portal and what the Panthers might look like when it's all said and done.
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