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The Morning Pitt: Three thoughts on Pitt and the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As the Pitt coaches work to add pieces from the transfer portal, we've got a few thoughts on the players they're targeting, the priorities in the portal and what the Panthers might look like when it's all said and done.

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