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The Morning Pitt: The two-star All-Stars

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has signed more than 100 two-star recruits since the class of 2002, and that group has turned out some pretty good players. On today's Morning Pitt, we're building a full offense and defense out of those two-star prospects - and the results are impressive.

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