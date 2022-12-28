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The Morning Pitt: The two-deep and a look at UCLA

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt released its two-deep for the Sun Bowl on Tuesday, and we're breaking down all the notable items. Plus: are all of those UCLA players really suiting up for the Sun Bowl? We get an inside look at the Bruins with Tracy McDannald from BruinBlitz.com.

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