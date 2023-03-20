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The Morning Pitt: The season comes to an end

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's season came to an end on Sunday when the Panthers lost to Xavier in the round of 32. On today's Morning Pitt, we're talking about that game, the season, standout performances, the seniors and a lot more.

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