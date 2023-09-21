News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: The RB rotation, OL issues and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As we continue not talking about the quarterback situation, today's Morning Pitt is all about the running backs and offensive line. Does the running back rotation make sense? Is the offensive line in trouble? We're talking about that and more on the Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}